Схождения благодатного огня в Иерусалиме ожидают тысячи христиан со всего мира

Паломники собрались в храме Гроба Господня

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Фото: Getty Images

В Иерусалиме тысячи христианских паломников со всего мира собрались в субботу в храме Гроба Господня и на прилегающих к нему площадях и улочках в ожидании схождения Благодатного огня.

Отметим, что Гроб Господень — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

Напомним, в 2018 году представитель армянской патриархии Самуил Агоян рассказал в репортаже телеканала "Хадашот 2", как на самом деле зажигают Благодатный огонь в Храме Гроба Господня. Проповедник трижды присутствовал в Кувуклии при зажигании огня. Он заявил, что патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. По словам Агояна, "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", и ничего мистического в этом процессе нет.

"У них есть связки свечей, мы называем их факелы, и они поджигают их от масляной свечи и представляют его как благодатный огонь. Мы верим в чудеса, но я был там три раза, и это не чудо", – отметил Самуил Агоян.

Корреспонденты "Сегодня" уже много лет отправляются в Иерусалим, чтобы стать свидетелями схождения Благодатного Огня. Традицию продолжаем в этом году. Наша съемочная группа уже на священной земле. Эмоциями поделимся и с вами – в субботних выпусках новостей в 15:00 и 19:00.

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