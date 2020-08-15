Штаб Тихановской начал формировать координационный совет для передачи власти в Беларуси

Штаб бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской начал формировать координационный совет для трансфера власти. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Тихановской.

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"Мы начинаем формирование Координационного совета. Это – расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - говорится в заявлении.

Сообщается, что заявки от потенциальных членов совета уже начали принимать. В штабе отмечают, что член совета должен пользоваться "большим уважением в обществе" и "готов делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов совета".

Напомним, что антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал Лукашенко. Ни Светлана Тихановская, никто другой оппозиционный кандидат такие результаты не признали.

10 августа стало известно об отъезде Тихановской из Беларуси. За день до этого она вместе с соратниками обратилась в ЦИК с заявлением о непризнании результатов выборов, согласно которым она набрала 10% голосов. После этого связь с ней оборвалась. А на следующий день стало известно о ее переезде, позже государственные СМИ Беларуси опубликовали видео, на котором Тихановская с листка читает текст о признании победы Александра Лукашенко.

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Однако вскоре Тихановская опубликовала первое официальное обращение к соотечественникам после своего отъезда в Литву:

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