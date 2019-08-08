Штурм дома Атамбаева и беспорядки в Кыргызстане: власти проводят экстренные действия

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После того, как Генпрокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по факту беспорядков из-за ситуации с задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева, группа депутатов парламента Кыргызстана приступила к сбору подписей для проведения внеочередного заседания. Кроме того, началось экстренное заседание Совбеза республики.

"Представители сразу нескольких фракций начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания Жогорку Кенеша (Верховного совета). Согласно закону, экстренное заседание можно провести, собрав более 40 подписей депутатов. Парламентарии планируют собраться, чтобы обсудить ситуацию в Кой-Таше", — отметил представитель парламента

В состав парламента Киргизии входят 120 депутатов.

В то же время в четверг утром началось заседание Совета безопасности Кыргызстана на фоне произошедших в селе Кой-Таш Чуйской области беспорядков. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Сегодня, 8 августа, под председательством президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова проходит заседание Совета безопасности. На повестке дня заседание, которое проходит без участия прессы, рассматривается вопрос "Об обеспечении безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа 2019 года", – говорится в сообщении.

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В свою очередь Погранслужба Кыргызстана приняла дополнительные меры безопасности в связи с обострением ситуации в стране, где в среду произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

"Охрана государственной границы осуществляется в штатном режиме. Мы повысили меры собственной безопасности. Пропуск граждан и транспортных средств через границу ведется в штатном режиме", - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью киргизской Государственной пограничной службы Гульмира Борубаева.

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Как сообщалось,7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу 9 человек.

Ранее 27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.

Вечером в среду, 7 августа, появилась информация, что спецназ Кыргызстана со стрельбой захватил экс-президента Атамбаева.

В то же время дочь Алмазбека Атамбаева – Алия Шагиева – заявила, что ее отец до сих пор находится в Кой-Таше: "Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше".

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