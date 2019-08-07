Штурм дома экс-президента Киргизстана: пострадали 36 человек

/ Фото: AFP

Число получивших травмы и ранения в ходе штурма спецназом дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области выросло до 36 человек.

"За медицинской помощью обратились 36 человек, 15 из них являются сотрудниками правоохранительных органов", — заявили в министерстве здравоохранения республики.

По последним данным из штаба экс-президента Киргизии, правоохранительные органы продолжают предпринимать попытки штурма дома Атамбаева. Как утверждают СМИ республики, для поддержки бывшего руководителя страны из некоторых регионов республики выехали несколько сотен людей. "Стычки продолжаются", — отметил представитель штаба.

В среду спецназ предпринял попытку силового захвата Атамбаева, которая оказалась безрезультатной. В Государственном комитете национальной безопасности подтвердили факт проведения операции и заявили, что бойцами спецназа боевое оружие не применялось, а использовались только резиновые пули. В связи со сложившейся ситуацией президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и вернулся из Иссык-Кульской области в Бишкек.

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Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечь его к уголовной ответственности.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год и стал первым главой государства, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Именно он стал инициатором выдвижения кандидатом на этот пост действующего президента. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым.

Как сообщалось, в Кыргызстане продолжает развиваться политический кризис, вызванный попыткой местных силовиков арестовать экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Напомним, это не первый случай, когда правоохранительные органы Кыргызстана интересуются бывшими лидерами государства.

Так, первый президент Кыргызстана (1990-2005) Аскар Акаев в апреле 2005-го в результате "тюльпановой революции" сложил с себя полномочия президента и бежал в Россию .

Вступивший вслед за ним на должность главы государства Курманбек Бакиев (2005-2010) ушел в отставку в результате второй революции в Кыргызстане. Бежал в Беларусь; на Родине заочно приговорен к 24 годам колонии строгого режима.

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