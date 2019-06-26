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Шведская блогерша распилила свою Tesla

26 июня, 16:42

Весь процесс она сняла на видео


Пока Илон Маск превращает Tesla Model 3 в "убийцу" времени, шведская блогерша решила превратить свою Tesla в пикап. Женщина более года работала над амбициозным проектом. Весь процесс она снимала на камеру. Видео того, как Tesla превращается в новую машину, за неделю набрало более шести миллионов просмотров.

Чтобы создать на основе Tesla свой автомобиль, жительница Швеции пригласила своих специализирующихся на дизайне и технологиях друзей-блогеров, а также  опытных автоинженеров. Вместе они разобрали салон машины, срезали часть автомобиля и укрепили кузов. Дополнительно девушка установила на крыше багажник и прожекторы. Модифицированную машину назвала "Тракля". Официальный пикап от Tesla должен появиться только через несколько лет.

Ранее "Сегодня" писали о том, что автопилот Tesla обвиняют в убийстве людей. Национальный совет по безопасности транспорта США опубликовал отчет, в котором было задокументировано четыре смертельных случая, связанных с ошибками автопилота. Совет взялся за расследование после четвертого ДТП, произошедшего 1 марта 2019 года, в котором по вине автопилота погиб человек. 

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В то же время глава компании "Тесла" Илон Маск пообещал, что в 2020 году автопилот будет настолько улучшен, что водитель не потребуется вовсе. Макс уверяет, что это будет "фантастический сервис". Но, по мнению критиков, система автопилота электромобилей недостаточно эффективна и совершает ошибки.

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Тег технологии, Швеция, изобретатели, Tesla, Маск, Тесла

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