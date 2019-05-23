Швейцария присоединится к подразделению киберзащиты НАТО в Эстонии
Швейцария будет участвовать в работе центра в качестве так называемой contributing nation, то есть "нации, вносящей свой вклад"
Швейцария станет членом Центра защиты от кибератак (Cyber Attack Defense Centre, сокращенно CCDCOE) в Таллинне, в Эстонии. Благодаря этому швейцарские власти получат доступ к знаниям и информации, а также к исследовательской и учебной деятельности центра, передает swissinfo.ch.
Членство в CCDCOE поможет реализовать национальную стратегию защиты Швейцарии от кибер-рисков, заявил в среду Федеральный совет, правительство, объясняя свое решение. Кроме того, это укрепит международное сотрудничество в борьбе с нарушениями кибербезопасности.
В рамках осуществления этого сотрудничества Швейцарии предстоит направить в Эстонию одного или двух гражданских или военных экспертов для обучения. Стоимость составит около 25 тысяч швейцарских франков (24 745 долларов США) на человека.
Оборонный центр в Эстонии аккредитован Организацией Североатлантического договора (НАТО). По мнению Федерального совета, членство в CCDCOE не повлияет на нейтралитет Швейцарии. CCDCOE не интегрирован в структуру командования НАТО и не имеет оперативного мандата. Кроме того, Швейцария после своего вступления не получит никаких дополнительных прав или обязательств по международному праву.
Швейцария будет участвовать в работе центра в качестве так называемой contributing nation, то есть "нации, вносящей свой вклад", что представляет собой неполное членство. Полное членство зарезервировано для стран-членов НАТО. Швейцария дважды участвовала в ежегодных учениях центра, кстати, крупнейших в мире по кибербезопасности, с момента его основания в 2008 году.
Ранее в этом году швейцарская армия уже объявила, что усилит меры кибербезопасности в ответ на растущие атаки на свои компьютерные системы. Глобальное информационное пространство уже признано многими специалистами новым театром военных действий.
Напомним, в Эстонии стартовали крупнейшие в мире учения по кибербезопасности.
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