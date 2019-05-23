Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Швейцария присоединится к подразделению киберзащиты НАТО в Эстонии

23 мая, 08:48

Швейцария будет участвовать в работе центра в качестве так называемой contributing nation, то есть "нации, вносящей свой вклад"

Швейцария станет членом Центра защиты от кибератак (Cyber Attack Defense Centre, сокращенно CCDCOE) в Таллинне, в Эстонии. Благодаря этому швейцарские власти получат доступ к знаниям и информации, а также к исследовательской и учебной деятельности центра, передает swissinfo.ch.

Членство в CCDCOE поможет реализовать национальную стратегию защиты Швейцарии от кибер-рисков, заявил в среду Федеральный совет, правительство, объясняя свое решение. Кроме того, это укрепит международное сотрудничество в борьбе с нарушениями кибербезопасности.

В рамках осуществления этого сотрудничества Швейцарии предстоит направить в Эстонию одного или двух гражданских или военных экспертов для обучения. Стоимость составит около 25 тысяч швейцарских франков (24 745 долларов США) на человека.

Оборонный центр в Эстонии аккредитован Организацией Североатлантического договора (НАТО). По мнению Федерального совета, членство в CCDCOE не повлияет на нейтралитет Швейцарии. CCDCOE не интегрирован в структуру командования НАТО и не имеет оперативного мандата. Кроме того, Швейцария после своего вступления не получит никаких дополнительных прав или обязательств по международному праву.

Швейцария будет участвовать в работе центра в качестве так называемой contributing nation, то есть "нации, вносящей свой вклад", что представляет собой неполное членство. Полное членство зарезервировано для стран-членов НАТО. Швейцария дважды участвовала в ежегодных учениях центра, кстати, крупнейших в мире по кибербезопасности, с момента его основания в 2008 году.

Ранее в этом году швейцарская армия уже объявила, что усилит меры кибербезопасности в ответ на растущие атаки на свои компьютерные системы. Глобальное информационное пространство уже признано многими специалистами новым театром военных действий.

Напомним, в Эстонии стартовали крупнейшие в мире учения по кибербезопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Швейцария, НАТО, киберзащита

Вы сейчас просматриваете новость " Швейцария присоединится к подразделению киберзащиты НАТО в Эстонии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия не смогла пробить киберзащиту Украины на выборах – Турчинов

16 мая, 12:14

Украинские спецслужбы знали о планах кибератак со стороны России и выстроили мощную защиту

В Одессе СБУ открыла центр кибербезопасности

3 мая, 19:44

Задачей специалистов центра будет защита государственных и частных сайтов

Украина хочет расширить сотрудничество с Эстонией в сфере киберзащиты

24 ноября 2018, 18:08

Эстония, как и Украина, вступает в избирательный сезон, перед странами стоят общие цели

Порошенко объяснил, как Украина будет защищаться от вмешательства России в выборы

17 октября 2018, 14:22

Москва неоднократно вмешивалась во внутренние дела других стран, а теперь взялась за выборы в Украине, напомнил глава государства

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

В Украине запретили популярное обезболивающее

Алекс Родригес и Джей Ло (в крошечном бикини) отдыхают на пляже

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

Почему нельзя кипятить воду дважды?

8 фраз, которые бросает мужчина, у которого остыли чувства

Невеста Каменских показала, как готовится к предстоящей свадьбе

Зеленский назвал причины роспуска Рады

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь