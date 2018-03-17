Си Цзиньпинь снова стал председателем Китая и впервые присягнул на верность Конституции

Сегодня 17 марта, нынешний китайский лидер Си Цзиньпинь был переизбран на пост председателя КНР и председателя Центрального военного совета КНР.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей поддержали инициативу единогласно – за продление его полномочий высказались 2970 народных избранников.

Вице-председателем КНР был избран бывший секретарь главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цищань. За него проголосовали 2996 человек, против высказался только один депутат.

Си Цзиньпин уже принес присягу на верность Конституции КНР в Доме народных собраний в Пекине. Такая церемония проводится в Китае впервые, сообщает информагентство "Синьхуа".

Напомним, Си Цзиньпин стал главой китайского государства с марта 2013 года и, согласно старой Конституции, должен был оставить этот пост в 2023 году, но 11 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей почти единогласно согласились с предложением изменить Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя Китая двумя сроками.

Изначально планировалось, что Цзиньпин проправит КНР десять лет, за которые страна со второй экономикой в мире может стать сверхдержавой. Теперь, судя по всему, 64-летний Си сможет стать пожизненным председателем Китая.