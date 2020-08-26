Українська
$ 27,44
32,41
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Сидеть не хочется": член Координационного совета оппозиции бежал из Беларуси

26 августа, 15:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

Оппозиционеру вменяют неуплату налогов и сокрытие доходов в особо крупном размере

Белорусский бизнесмен Андрей Воронин, который вошел в состав координационного совета оппозиции от Брестской области, покинул Беларусь. Об этом он написал у себя в Facebook.

Реклама

"За мной пришли. Только в воскресенье я шел по Минску с двухстатысячной толпой, а сегодня я уже в бегах. Все произошло очень стремительно, они долго с такими вещами не тянут", - написал он.

При этом Воронин не сообщил, в какой стране он сейчас находится.

"Дорогие друзья! Мы с Ксюшей уже не в Беларуси. Сейчас мы на перепутье, потому что сидеть, как (кандидат в президенты Виктор – ред.) Бабарико и (кандидат в президенты Сергей – ред.) Тихановский по политически сфабрикованному делу не хочется. А такая вероятность приближалась к 100 процентам", – написал Воронин.

Читайте также: Арахамия объяснил, почему Рада не должна оценивать ситуацию в Беларуси

Реклама

Оппозиционеру вменяют неуплату налогов и сокрытие доходов в особо крупном размере.

В тренде
В Госдуме сделали циничное заявление об отравлении Навального: Меркель – под подозрением

"Это уголовное дело, срок до 5 лет", - отметил он.

"Мне опечатали всю мастерскую со всеми станками, материалом и изделиями. К родителям приходили следователи, проводили обыск, перевернули все вверх дном, напугали маму. Ребят из моей команды вчера допрашивали 5 часов, забрали телефоны. Приезжали к ним домой", – добавил он.

Ранее сообщалось, что суд Заводского района Минска арестовал на 10 суток двух членов президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову.

Напомним, в Беларуси на оппозицию завели уголовное дело за попытку "захвата власти".

Реклама

Напомним, главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

Видео: Страна для жизни/Youtube

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте ЛукашенкоПолитика
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНом
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНомДругие страны
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
"Лукашембо" и боевой Коля: в соцсетях высмеивают прилет Лукашенко в резиденциюДругие страны
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)Другие страны
Глава МИД Германии рассказал, какие санкции приготовили для Беларуси
Глава МИД Германии рассказал, какие санкции приготовили для БеларусиЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять