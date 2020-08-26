"Сидеть не хочется": член Координационного совета оппозиции бежал из Беларуси

Белорусский бизнесмен Андрей Воронин, который вошел в состав координационного совета оппозиции от Брестской области, покинул Беларусь. Об этом он написал у себя в Facebook.

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"За мной пришли. Только в воскресенье я шел по Минску с двухстатысячной толпой, а сегодня я уже в бегах. Все произошло очень стремительно, они долго с такими вещами не тянут", - написал он.

При этом Воронин не сообщил, в какой стране он сейчас находится.

"Дорогие друзья! Мы с Ксюшей уже не в Беларуси. Сейчас мы на перепутье, потому что сидеть, как (кандидат в президенты Виктор – ред.) Бабарико и (кандидат в президенты Сергей – ред.) Тихановский по политически сфабрикованному делу не хочется. А такая вероятность приближалась к 100 процентам", – написал Воронин.

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Оппозиционеру вменяют неуплату налогов и сокрытие доходов в особо крупном размере.

"Это уголовное дело, срок до 5 лет", - отметил он.

"Мне опечатали всю мастерскую со всеми станками, материалом и изделиями. К родителям приходили следователи, проводили обыск, перевернули все вверх дном, напугали маму. Ребят из моей команды вчера допрашивали 5 часов, забрали телефоны. Приезжали к ним домой", – добавил он.

Ранее сообщалось, что суд Заводского района Минска арестовал на 10 суток двух членов президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову.

Напомним, в Беларуси на оппозицию завели уголовное дело за попытку "захвата власти".

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Напомним, главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

Видео: Страна для жизни/Youtube

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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