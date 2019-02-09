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Сидней накрыло "эпическим штормом": опубликованы фото

Сегодня, 23:36

В сети появились фото последствий мощного шторма в Сиднее

Сидней накрыло "эпическим штормом": опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f45/9a5/5c5f459a5aeb0.jpg //smm.ollcdn.net/resizer/cache/resolve/image_150x100/media/image/5c5/f45/9a5/5c5f459a5aeb0.jpg Другие страны В сети появились фото последствий мощного шторма в Сиднее

Один из крупнейших городов Австралии – Сидней – накрыло мощным ливнем: за 30 минут выпало около 50 миллиметров осадков, и многие улицы превратились в реки.

Вследствие непогоды затопило десятки районов, 40 тысяч домов остались без электричества, сообщает SBS News.

Спасателям пришлось эвакуировать людей с затопленных дорог и вытягивать их из автомобилей.

Между тем, австралийский фотограф Николас Райан сделал подборку впечатляющих фото последствий стихии, назвав свой альбом "Словить кашель под эпичным штормом".

Напомним, ранее мы писали о том, как в австралийском штате Квинсленд, расположенном на севере страны, более 400 человек были эвакуированы из-за угрозы наводнений, вызванных проливными дождями. Мощные ливни шли в этом регионе на протяжении целой недели, что привело к затоплению ряда городов на севере и северо-западе Квинсленда.

В частности, от стихийного бедствия пострадали города Блэк Ривер, Блувотер, Бичхолм, Йабулу и Тулакеа. Также в зоне наводнения оказались южные районы города Таунсвилл, расположенного у северо-восточного побережья.

Ранее мы писали о том, что на Мадагаскаре в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, за два дня погибли девять человек.

А в индонезийской провинции Южный Сулавеси наводнение, вызванное сильными ливнями на острове, унесло жизни 59 человек.

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Тег Австралия, шторм, сидней, ливни

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