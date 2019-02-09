Сидней накрыло "эпическим штормом": опубликованы фото
В сети появились фото последствий мощного шторма в Сиднее
Один из крупнейших городов Австралии – Сидней – накрыло мощным ливнем: за 30 минут выпало около 50 миллиметров осадков, и многие улицы превратились в реки.
Вследствие непогоды затопило десятки районов, 40 тысяч домов остались без электричества, сообщает SBS News.
Спасателям пришлось эвакуировать людей с затопленных дорог и вытягивать их из автомобилей.
Между тем, австралийский фотограф Николас Райан сделал подборку впечатляющих фото последствий стихии, назвав свой альбом "Словить кашель под эпичным штормом".
Напомним, ранее мы писали о том, как в австралийском штате Квинсленд, расположенном на севере страны, более 400 человек были эвакуированы из-за угрозы наводнений, вызванных проливными дождями. Мощные ливни шли в этом регионе на протяжении целой недели, что привело к затоплению ряда городов на севере и северо-западе Квинсленда.
В частности, от стихийного бедствия пострадали города Блэк Ривер, Блувотер, Бичхолм, Йабулу и Тулакеа. Также в зоне наводнения оказались южные районы города Таунсвилл, расположенного у северо-восточного побережья.
Ранее мы писали о том, что на Мадагаскаре в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, за два дня погибли девять человек.
А в индонезийской провинции Южный Сулавеси наводнение, вызванное сильными ливнями на острове, унесло жизни 59 человек.
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