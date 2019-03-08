Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Глубина залегания очага не приводится
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу в северной части индонезийского острова Сулавеси. Об этом сообщила сейсмологическая служба обсерватории Гонконга.
Эпицентр подземных толчков находился в акватории Молуккского моря на расстоянии в 230 км восточнее города Манадо (население 452 тысяч жителей). Глубина залегания очага не приводится.
Данных о жертвах, разрушения, а также об угрозе цунами не поступало.
Индонезия окружена так называемым тихоокеанским огненным кольцом — цепью сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, протянувшихся от берегов Мексики до Новой Зеландии. Землетрясения происходят в этом регионе довольно часто.
Напомним, в конце февраля в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщили в сейсмологической службе обсерватории Гонконга.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов.
Ранее извержение вулкана на Курилах сняли вблизи.
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