Сильное землетрясение всколыхнуло Филиппины
Очаг землетрясения залегал на глубине 100 км
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на филиппинском острове Минданао в 99 км от крупного города Давао. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 99 км к югу от города Давао и в 66 км к юго-востоку от города Коронадаль . Очаг залегал на глубине 100 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 4,6 произошло в юго-восточной части Тайваня. Его эпицентр, как сообщила сейсмологическая служба острова, находился на побережье уезда Тайдун.
А в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов.
Ранее извержение вулкана на Курилах сняли вблизи.
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