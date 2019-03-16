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Сильное землетрясение всколыхнуло Филиппины

Сегодня, 03:48

Очаг землетрясения залегал на глубине 100 км

Фото: Pixabay
Сильное землетрясение всколыхнуло Филиппины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/984/058/5c8984058e0b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/984/058/5c8984058e0b4.jpg Другие страны Очаг землетрясения залегал на глубине 100 км

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на филиппинском острове Минданао в 99 км от крупного города Давао. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 99 км к югу от города Давао и в 66 км к юго-востоку от города Коронадаль . Очаг залегал на глубине 100 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 4,6 произошло в юго-восточной части Тайваня. Его эпицентр, как сообщила сейсмологическая служба острова, находился на побережье уезда Тайдун. 

А в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов.

Ранее извержение вулкана на Курилах сняли вблизи.

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Тег Филиппины, землетрясение, магнитуда

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Источник:

ТАСС

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