Сильное землетрясение встряхнуло Тайвань
Землетрясения на острове Тайвань происходят регулярно
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в северной части Тайваня. Его эпицентр находился в 40,9 км восточнее города Синьбэй, а очаг залегал на глубине 132,5 км.
Колебания почвы ощущались на территории уездов Илань, Хуалянь, городе Тайчжун. Информации о пострадавших и ущербе пока не поступало.
Напомним, что остров Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон планеты, и землетрясения в этом регионе происходят регулярно.
Напомним, в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщили в сейсмологической службе обсерватории Гонконга.
Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 гоа, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
Также ранее на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Оно произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов.
Ранее извержение вулкана на Курилах сняли вблизи.
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