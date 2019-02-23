Силовики Мадуро жестоко расправились с коренным населением Венесуэлы: США пообещали жесткие меры

Столкновения произошли на границе во время попытки провезти гуманитарную помощь, которую заблокировала национальная гвардия Венесуэлы

Фото: AFP

Силовики Мадуро жестоко расправились с коренным населением Венесуэлы: США пообещали жесткие меры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/0d8/d27/5c70d8d2779ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/0d8/d27/5c70d8d2779ab.jpg 2019-02-23T07:27:00+02:00 Другие страны Столкновения произошли на границе во время попытки провезти гуманитарную помощь, которую заблокировала национальная гвардия Венесуэлы

Бойцами национальной гвардии Венесуэлы в пятницу, 22 февраля, применен слезоточивый газ против представителей коренной индейской народности пемон. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nасional.

По информации издания, столкновения происходили в небольшом городе Санта-Элена-де-Уайрен, в 15 км от границы с Бразилией. Поводом для противостояния стала попытка местных жителей блокировать движение бойцов Нацгвардии к границе.

Ранее сообщалось, что в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, также пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. После этого инцидента возмущенные индейцы взяли в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал военными в момент столкновения.

Накануне по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь.

Соединенные Штаты осуждают применение венесуэльскими военными силы против гражданских лиц на границе с Бразилией и убеждены в том, что эти действия не останутся безнаказанными. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Белого дома.

"Вопиющее нарушение прав человека со стороны Мадуро и тех, кто выполняет его приказы, не останется безнаказанным. Соединенные Штаты решительно требуют от венесуэльских военных выполнять свои конституционные обязанности по защите граждан Венесуэлы. Венесуэльские военные должны позволить мирно впустить гуманитарную помощь в страну. Весь мир смотрит", — утверждает Белый дом.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что венесуэльская оппозиция столкнется с серьезными последствиями и потерями, если продолжит борьбу за власть.

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