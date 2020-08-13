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Силовики озвучили, сколько домов было разрушено в Бейруте в результате взрыва

13 августа, 01:51

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Повреждено 4 214 автомобилей

Взрыв в порту Бейрута привел к полному или частичному разрушению около 4 тыс. городских зданий. Об этом сообщило управление внутренней безопасности Ливана, – пишет ТАСС.

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"В ходе предварительной оценки нанесенного материального урона жилому фонду установлено, что в столице разрушено 3 972 здания и повреждено 4 214 автомобилей", — отмечается в пресс-релизе. Правоохранительные органы усилили патрулирование кварталов, где расположены поврежденные постройки. "После задержания приблизительно 40 человек, занимавшихся мародерством, в эти кварталы направлены дополнительные отряда жандармерии", — указывается в документе.

Ранее региональный директор Всемирной организации здравоохранения Ричард Бреннан сообщил в ходе видеоконференции, что в Бейруте нефункциональны свыше 50% клиник и медицинских центров.

Три больших госпиталя получили наибольший материальный урон. Наибольшие разрушения отмечены в старинных кварталах в христианской части Бейрута Джумейзи и Мар-Микаэл, где сосредоточены сейчас основные силы волонтеров, участвующих в разборке завалов.

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В Бейруте остались без крова 300 тыс. человек, сейчас большинство из них нашли временное пристанище у родственников и друзей.

После катастрофического взрыва в Бейруте вспыхнули мощные протесты. Демонстрации переросли в массовые беспорядки.

Кроме того, на фоне масштабных антиправительственных протестов, которые в последние дни охватили Ливан после мощнейшего взрыва в Бейруте, правительство страны решило сложить свои полномочия.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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взрыв дом бейрут взрыв в Бейруте

Источник: ТАСС

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