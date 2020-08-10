Силовики заблокировали центр Минска: противники Лукашенко переходят к "плану Б"

Протестующие будут становиться в сцепки и блокировать основные магистрали

Противники Александра Лукашенко, которых президент Беларуси назвал "овцами, которыми управляют из Европы", продолжают протестовать в Минске. Узнав, что силовики блокируют стелу "Минск — город-герой" возле станции метро "Немига" и прилегающие районы, протестующие сменили точки сбора, сообщает Telegram-канал Nexta.

Реклама

"Точно так же предсказуемо мы меняем план и переходим к плану Б!" – говорится в сообщении.

"Минск, собираемся у ближайших станций метро и наибольших площадей поблизости с вашими домами. Ровно в 20:00 начинаем движение группами в центр города. Наша цель — зажать карателей со всех сторон, максимально растянув их силы и измотав. Будьте мобильными! Перемещайтесь!" – призывают координаторы протестного движения.

"В случае попыток задержания становитесь в сцепки и начинайте блокировать основные магистрали, рядом с которыми вы находитесь", – дали совет митингующим.

Реклама

Любопытно, что команда оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской отказалась участвовать в акциях протеста.

А тем временем стало известно, что центральные станции минского метро – "Немига", "Молодежная", "Фрунзенская", "Купаловская", "Октябрьская", "Площадь Ленина" – закрыты.

Напомним, сотрудники Белорусского металлургического завода, одного из крупнейших предприятий Беларуси, остановили работу из-за "нечестных выборов".

Также сообщалось, что во время протестов в Беларуси задержаны три тысячи человек.

Реклама

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама