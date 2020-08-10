Українська
$ 27,65
32,68
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Силовики заблокировали центр Минска: противники Лукашенко переходят к "плану Б"

10 августа, 19:06

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Протестующие будут становиться в сцепки и блокировать основные магистрали

Противники Александра Лукашенко, которых президент Беларуси назвал "овцами, которыми управляют из Европы", продолжают протестовать в Минске. Узнав, что силовики блокируют стелу "Минск — город-герой" возле станции метро "Немига" и прилегающие районы, протестующие сменили точки сбора, сообщает Telegram-канал Nexta.

Реклама

"Точно так же предсказуемо мы меняем план и переходим к плану Б!" – говорится в сообщении.

"Минск, собираемся у ближайших станций метро и наибольших площадей поблизости с вашими домами. Ровно в 20:00 начинаем движение группами в центр города. Наша цель — зажать карателей со всех сторон, максимально растянув их силы и измотав. Будьте мобильными! Перемещайтесь!" – призывают координаторы протестного движения.

"В случае попыток задержания становитесь в сцепки и начинайте блокировать основные магистрали, рядом с которыми вы находитесь", – дали совет митингующим.

Реклама

Любопытно, что команда оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской отказалась участвовать в акциях протеста.

В тренде
Противницу Лукашенко хотели сделать сакральной жертвой: КГБ "предотвратил покушение" на Тихановскую

А тем временем стало известно, что центральные станции минского метро – "Немига", "Молодежная", "Фрунзенская", "Купаловская", "Октябрьская", "Площадь Ленина" – закрыты.

Напомним, сотрудники Белорусского металлургического завода, одного из крупнейших предприятий Беларуси, остановили работу из-за "нечестных выборов".

Также сообщалось, что во время протестов в Беларуси задержаны три тысячи человек.

Реклама

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы Беларусь протест митинг Минск протестующие

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять