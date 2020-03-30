Силы международной коалиции уходят из Ирака: что произошло

В международной коалиции утверждают, что решение принято уже давно

В то время как США могут принять дополнительные меры для защиты своих военных в Ираке, силы международной антитеррористической коалиции, которую возглавляют США, эвакуируются с баз на территории Ирака по заранее утвержденному плану, а не из-за распространения коронавируса в стране. Об этом, как сообщил иракский новостной портал "Багдад аль-Яум", заявил представитель международной коалиции полковник Винсент Паркер.

"В результате успеха, которого добились иракские силы безопасности в борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство", силы коалиции проводят передислокацию своих подразделений в Ираке", – отметил Паркер.

"Этот процесс, – добавил он, - был заранее спланирован и не связан ни с атаками на базы коалиции, ни со сложившейся ситуацией из-за распространения в Ираке коронавируса".

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Ранее коалиция объявила о передаче иракской армии военной авиабазы, расположенной в провинции Киркук на севере страны. 26 марта иностранный контингент эвакуировался с базы Эль-Кияра, находящейся под иракским городом Мосул.

В феврале Комитет по обороне и безопасности парламента Ирака информировал, что силы международной коалиции остановили операции на иракской территории и готовятся к эвакуации своих войск из страны.

Ранее сообщалось, что США нанесли "высокоточные авиаудары" по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке в рамках "пропорционального ответа" на обстрел военной базы Эт-Таджи.

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