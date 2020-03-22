Сингапур накрыло второй волной коронавируса

Побежденная, как казалось, эпидемия вернулась из-за всплеска в Европе и США

В Сингапуре, власти которого ранее успешно побороли вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, опять зафиксировали резкий скачок заболеваемости.

Но, как сообщил 22 марта министр национального развития Лоуренс Вон, если в первый раз вирус пришел из Китая, то на теперь инфицированные "везут" его из стран ЕС и США.

"Мы должны признать вторую волну, которая стала еще более мощной ... Речь идет о случаях заражения вирусом сингапурцев, а также иностранцев, постоянно проживающих в республике, при посещении стран Европы, США и отдельных государств Юго-Восточной Азии", — подчеркнул сингапурский министр.

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Несмотря на то, что в Сингапуре ввели уголовную ответственность на нарушение карантина, Вон отметил, что страну не закрывают на выезд. Чиновник при этом предупредил, что из-за граждан, которые вопреки рекомендациям властей отказаться от путешествий продолжают поездки в другие страны, уже обсуждаются новые меры.

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Кроме того, с 24 марта Сингапур будет закрыт для въезда и транзита для всех иностранцев, не имеющих постоянных разрешений на работу.

В каких еще странах удалось взять ситуацию под контроль, вы можете в материале "Коронавирус – не чума: как победили эпидемию в Азии и что делать Украине" на нашем сайте.

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