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Сингапур направил в Австралию два вертолета для тушения лесных пожаров

8 января, 00:17

Вертолеты будут доставлять пожарных, спецтехнику, а также участвовать в операциях по эвакуации местных жителей

Министерство обороны Сингапура направило в Австралию два тяжелых военно-транспортных вертолета Chinook, которые будут использоваться для участия в операции по тушению лесных пожаров, а также эвакуации местных жителей из районов, охваченных стихией. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ведомства Н Эн Хэнь.

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"Вертолеты будут доставлять пожарных, спецтехнику, а также участвовать в операциях по эвакуации местных жителей", — заявил он. "Также 42 сингапурских военнослужащих будут взаимодействовать с австралийскими коллегами в ликвидации последствий пожаров", — указал министр.

По его словам, "Австралия на протяжении десятилетий предоставляла Сингапуру возможности для подготовки военнослужащих на своих базах, поэтому вполне естественно, что в период острой необходимости вооруженные силы республики готовы оказать максимальную помощь".

Кроме того, о своем желании помочь со стихией уже заявила и Украина – министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил готовность отправить около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Киев ожидает лишь решения Канберры.

Напомним, что ранее австралийский премьер Скотт Моррисон заявил о готовности правительства Австралии выделить порядка 1,4 млрд долларов на восстановление районов, пострадавших от лесных пожаров.

Добавим, что в Австралии в результате лесных пожаров может погибнуть более миллиарда животных.

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Источник: ТАСС

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