Сирии грозит гуманитарная катастрофа – Меркель

Путин, в то же время, советует принять меры, чтобы вернуть сирийских беженцев домой

Боевые действия в Сирии пошли на спад, но там сохраняется опасность гуманитарной катастрофы. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы должны избежать того, чтобы дело дошло до гуманитарной катастрофы, – сказала она. - В то же время мы видим, что боевые действия пошли на спад".

При этом Путин призвал помогать тем районам Сирии, куда могут вернуться беженцы из приграничных стран.

"Важно наращивать гуманитарную составляющую сирийского конфликта, имея в виду, прежде всего, оказание гуманитарной помощи сирийскому народу, и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей", – сказал Путин.

Президент РФ сделал особый акцент на том, что не имеет в виду европейские страны. "Хотя и из Европы некоторые, наверное, могли бы вернуться", – уточнил он.

Путин привел данные, согласно которым в Иордании находятся около миллиона беженцев, в Ливане – миллион, в Турции – три миллиона.

"Это потенциально огромная нагрузка на Европу, – предостерег президент РФ. - Поэтому лучше сделать все для того, чтобы эти люди могли вернуться домой".

По мнению Путина, для этого необходимо помочь восстановить водоснабжение, канализацию, медицинское обслуживание. Он выразил уверенность в том, что в этом заинтересованы все, в том числе и Европа.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".

Как известно, операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. 11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, заявил о ее завершении и отдал приказ о сокращении российской группировки войск в республике. Однако до сих пор в Сирии находятся российские военные, которые принимают участие в авиаударах по силам оппозиции.