Сирии грозит гуманитарная катастрофа – Меркель

Сегодня, 20:53

Путин, в то же время, советует принять меры, чтобы вернуть сирийских беженцев домой

Фото: AFP
Фото: AFP

Боевые действия в Сирии пошли на спад, но там сохраняется опасность гуманитарной катастрофы. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы должны избежать того, чтобы дело дошло до гуманитарной катастрофы, – сказала она. - В то же время мы видим, что боевые действия пошли на спад".

При этом Путин призвал помогать тем районам Сирии, куда могут вернуться беженцы из приграничных стран. 

"Важно наращивать гуманитарную составляющую сирийского конфликта, имея в виду, прежде всего, оказание гуманитарной помощи сирийскому народу, и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей", – сказал Путин.

Президент РФ сделал особый акцент на том, что не имеет в виду европейские страны. "Хотя и из Европы некоторые, наверное, могли бы вернуться", – уточнил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин привел данные, согласно которым в Иордании находятся около миллиона беженцев, в Ливане – миллион, в Турции – три миллиона.

"Это потенциально огромная нагрузка на Европу, – предостерег президент РФ. - Поэтому лучше сделать все для того, чтобы эти люди могли вернуться домой".

По мнению Путина, для этого необходимо помочь восстановить водоснабжение, канализацию, медицинское обслуживание. Он выразил уверенность в том, что в этом заинтересованы все, в том числе и Европа.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство". 

Как известно, операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. 11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, заявил о ее завершении и отдал приказ о сокращении российской группировки войск в республике. Однако до сих пор в Сирии находятся российские военные, которые принимают участие в авиаударах по силам оппозиции.
Сирия, Путин, встреча, Меркель, беженцы, Гуманитарная катастрофа

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: AFP

До 1 сентября есть шанс продвинуть перемирие на Донбассе - Меркель

Сегодня, 20:44

Несмотря на Минские соглашения, разведение сил не работает в полной мере

Евросоюз

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: AFP

"Россия и Германия несут ответственность": Меркель объяснила важность переговоров с Путиным

Сегодня, 20:36

Канцлер ФРГ уверена, что разногласия между странами возможно решить
Загрузка...

Экономика

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: AFP

Меркель напомнила Путину об условии запуска "Северного потока - 2"

Сегодня, 20:25

Канцлер Германии пообещала обсудить с президентом РФ газовый вопрос

Политика

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: AFP

Путин: Урегулирование украинского кризиса никак не продвигается

Сегодня, 20:18

Президент РФ заявил о заинтересованности в "нормандском формате"

Евросоюз

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: AFP

Путин и Меркель пожали руки: как началась встреча глав России и Германии

Сегодня, 19:52

На переговорах планируют обсудить ситуацию в Украине и Сирии

Политика

Фото: Save Oleg Sentsov / Facebook

Путина в Германии встретили митингом в защиту Сенцова

Сегодня, 19:44

Сам президент РФ по дороге в ФРГ посетил свадьбу, на которой презентовал молодоженам самовар
Загрузка...