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Сирия предлагает созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за признания США Голан израильскими

Сегодня, 02:30

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами

Фото: Getty Images
Сирия предлагает созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за признания США Голан израильскими //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg Другие страны Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами

Сирия запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг Голанских высот, над которыми США признали суверенитет Израиля. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Теперь, как следует из сообщения, Франции, которая в марте председательствует в Совбезе, предстоит назначить дату заседания.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что позиция Соединенных Штатов по непризнанию незаконной аннексии Крыма никак не противоречит признанию Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Как сообщалось, Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.

Кроме того, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

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Тег Сирия, США, Франция, Совбез ООН, заседание, Трамп, Голанские высоты

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Источник:

ТАСС

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