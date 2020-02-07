Сирийцы чуть не сбили пассажирский самолет: что произошло

В момент атаки израильских истребителей в районе аэропорта Дамаск заходил на посадку пассажирский лайнер

/ Фото: Pixabay

Во время удара истребителей Израиля 6 февраля по пригородам Дамаска под огонь систем ПВО Сирии мог попасть пассажирский лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами на борту. Самолет удалось увести из зоны поражения и посадить на российской авиабазе "Хмеймим". Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, в момент атаки израильских истребителей в районе аэропорта Дамаск заходил на посадку пассажирский лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами на борту, выполнявший рейс Тегеран – Дамаск. Пассажирский самолет едва не оказался "в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня", добавил Конашенков.

"Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром – на российской авиабазе "Хмеймим", - подчеркнул генерал.

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Генерал уточнил, что ВВС Израиля нанесли внезапный удар по пригородам столицы Сирии 6 февраля после двух часов ночи четырьмя истребителями F-16 без захода в воздушное пространство страны. Израильские боевые самолеты выпустили восемь ракет "воздух-земля". Сирийские военные активно применяли комплексы ПВО в ходе отражения удара, добавил российский генерал.

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Отметим, это не первый удар ВВС Израиля по территории Сирии. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль действует в Сирии против Ирана и сирийских сил, содействующих иранской агрессии.

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