Сирийские ПВС сообщили о сбитом израильском беспилотнике

Сегодня, 01:31

БПЛА, совершавший разведывательный полет, был сбит над районом Дейр-эль-Ашаир поблизости от ливано-сирийской границы

Российские ПВО в Сирии. Фото: ru-an.info
Российские ПВО в Сирии. Фото: ru-an.info

Силы противовоздушной обороны сирийской армии поразили в субботу израильский беспилотник, который вторгся в воздушное пространство страны со стороны Ливана. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".

По его информации, БПЛА, совершавший разведывательный полет, был сбит над районом Дейр-эль-Ашаир поблизости от ливано-сирийской границы.

Ранее агентство САНА передало со ссылкой на военный источник, что сирийские ПВО "уничтожили ранним утром вражескую цель к западу от столицы".

Ранее сообщалось, что не менее семи боевиков террористической группировки "Исламское государство" были уничтожены в результаты атаки израильской авиации в Сирии.

Израильские военные утверждают, что решение об авиаударе было принято в результате наблюдения за группой террористов на границе с Сирией и Иорданией.

Напомним, что ранее Израиль предупредил сирийские власти о готовности противодействовать иранскому присутствию на всей территории арабской республики.

Кроме того, в июле Тель-Авив подтвердил свои намерения и в ответ на нарушение воздушного пространства сирийским дроном нанес удар по позициям сирийских военных.

Как сообщалось, часть израильских снарядов сирийским ПВО удалось отразить.
Израиль, Сирия, пво
Источник:

ИТАР-ТАСС

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