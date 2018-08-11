Сирийские ПВС сообщили о сбитом израильском беспилотнике

БПЛА, совершавший разведывательный полет, был сбит над районом Дейр-эль-Ашаир поблизости от ливано-сирийской границы

Силы противовоздушной обороны сирийской армии поразили в субботу израильский беспилотник, который вторгся в воздушное пространство страны со стороны Ливана. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".

По его информации, БПЛА, совершавший разведывательный полет, был сбит над районом Дейр-эль-Ашаир поблизости от ливано-сирийской границы.

Ранее агентство САНА передало со ссылкой на военный источник, что сирийские ПВО "уничтожили ранним утром вражескую цель к западу от столицы".

Ранее сообщалось, что не менее семи боевиков террористической группировки "Исламское государство" были уничтожены в результаты атаки израильской авиации в Сирии.

Израильские военные утверждают, что решение об авиаударе было принято в результате наблюдения за группой террористов на границе с Сирией и Иорданией.

Напомним, что ранее Израиль предупредил сирийские власти о готовности противодействовать иранскому присутствию на всей территории арабской республики.

Кроме того, в июле Тель-Авив подтвердил свои намерения и в ответ на нарушение воздушного пространства сирийским дроном нанес удар по позициям сирийских военных.

Как сообщалось, часть израильских снарядов сирийским ПВО удалось отразить.