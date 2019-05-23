Сирийские войска сбили запущенный боевиками беспилотник в районе аэропорта города Хама
Боевики использовали при атаке беспилотники
Сирийская армия сбила в окрестностях аэропорта города Хама беспилотник, запущенный боевиками террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Об этом в четверг передает агентство Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение.
Другие подробности инцидента пока не приводятся. В среду агентство САНА сообщало, что бандформирования, нарушившие режим прекращения огня, нанесли удары по теплоэлектростанции в населенном пункте Зара к югу от провинциального центра Хама (220 км от Дамаска) и вывели ее из строя. Боевики использовали при атаке беспилотники, электростанции нанесен значительный материальный урон.
Ранее мы писали о том, что из-за активизировавшихся бомбардировок со стороны войск сирийского президента Башара Асада и России, с февраля около 140 тысяч человек были вынуждены вновь искать себе убежище на северо-западе Сирии.
Территории в северо-западной части Сирии формально находятся под защитой российско-турецкого соглашения. Несмотря на это, силы режима Башара Асада, поддерживаемые российскими войсками, начали наступление на последний оплот сирийских повстанцев.
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