Сирию освободили от ИГИЛ: последний оплот террористов пал
Курдские ополченцы сообщили о полном освобождении города Багуз в Сирии
Сирийский населенный пункт Багуз на границе с Ираком пал под натиском курдских ополченцев из Сирийских демократических сил.
Бойцы сообщили об освобождении города, который считался последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, от боевиков 21 марта.
"Населенный пункт полностью освобожден от ИГ, и теперь военные операции в населенном пункте завершены", – цитирует агентство EFE представителей командования курдов.
Стоит отметить, что часть оборонявшихся террористов сдались ополченцам, но часть из них решила продолжать сопротивление до последнего.
В то же время, военные действия в Багузе были осложнены присутствием в нем мирных жителей, которых террористы зачастую использовали в качестве живых щитов.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп обещал к концу дня уничтожить последнее укрепление ИГИЛ в Сирии и сообщил, что преимущественная часть американских военных покинет страну, но 400 бойцов в ней все же останутся.
Мы также писали об операции по зачистке населенного пункта Багуз курдскими формированиями при помощи служащих американских, французских и британских спецподразделений.
Также стоит отметить, что в феврале Пентагон опубликовал доклад, согласно которому в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Сирию освободили от ИГИЛ: последний оплот террористов пал". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Алеппо боевики обстреляли школьный автобус
В результате обстрела погибли двое детей, тяжело ранена сопровождавшая детей учительница
Россия снова бомбит Сирию: погибли мирные жители
Не менее 12 воздушных ударов было нанесено по жилым районам города, утверждают активисты
ЕС выделит миллиард евро гуманитарной помощи Сирии – Могерини
Также Евросоюз выделит 1,5 млрд евро сирийским беженцам в Турции в рамках соглашения по миграционному кризису
Трамп грозится покончить с "Исламским государством" со дня на день
Террористы не узнают, откуда по ним ударили, процитировал президент США слова американского военного