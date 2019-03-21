Сирию освободили от ИГИЛ: последний оплот террористов пал

Курдские ополченцы сообщили о полном освобождении города Багуз в Сирии

Фото: AFP

Сирию освободили от ИГИЛ: последний оплот террористов пал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/35d/f56/5c935df5613a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/35d/f56/5c935df5613a9.jpg 2019-03-21T11:55:00+02:00 Другие страны Курдские ополченцы сообщили о полном освобождении города Багуз в Сирии

Сирийский населенный пункт Багуз на границе с Ираком пал под натиском курдских ополченцев из Сирийских демократических сил.

Бойцы сообщили об освобождении города, который считался последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, от боевиков 21 марта.

"Населенный пункт полностью освобожден от ИГ, и теперь военные операции в населенном пункте завершены", – цитирует агентство EFE представителей командования курдов.

Стоит отметить, что часть оборонявшихся террористов сдались ополченцам, но часть из них решила продолжать сопротивление до последнего.

В то же время, военные действия в Багузе были осложнены присутствием в нем мирных жителей, которых террористы зачастую использовали в качестве живых щитов.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп обещал к концу дня уничтожить последнее укрепление ИГИЛ в Сирии и сообщил, что преимущественная часть американских военных покинет страну, но 400 бойцов в ней все же останутся.

Мы также писали об операции по зачистке населенного пункта Багуз курдскими формированиями при помощи служащих американских, французских и британских спецподразделений.

Также стоит отметить, что в феврале Пентагон опубликовал доклад, согласно которому в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.

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