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Ситуация на Балканах накаляется: в Сербии подожгли посольство Черногории (видео)

4 января, 15:25

Хулиганы обстреляли дипмиссию из пиротехники и сожгли черногорский флаг

Сербские спортивные фанаты обстреляли посольство Черногории в Белграде, отреагировав таким образом на принятый Подгорицей закон о свободе вероисповедания.

Как сообщает сербский портал Vijesti, сотни хулиганов, фанатов баскетбольного клуба "Црвена Звезда" после победы их команды над "Баварией" отправились колонной к посольству Черногории.

Под дипмиссией протестующие скандировали оскорбления в адрес президента Черногории Мило Джукановича и кричали: "Черногория и Сербия – одна семья".

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Позже хулиганы стали обстреливать здание из пиротехники, в результате чего вывешенный на дипмиссии черногорский флаг сгорел, но дипломаты его заменили.

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Премьер-министр Черногории Душко Маркович осудил случившееся, назвав это "очередным нецивилизованным нападением на посольство Черногории и черногорский флаг". А черногорский МИД вызвал посла Сербии, чтобы передать ему дипломатическую ноту, но тот отказался принимать.

Стоит отметить, что в самой Черногории также проходят протесты против принятого 27 декабря закона о свободе вероисповедания и статуса религиозных общин, который допускает национализацию всего имущества Сербской православной церкви – ранее президент Джуканович уже озвучил планы добиваться автокефалии для Черногорской православной церкви.

В результате организованных оппозицией демонстраций большинство городов были заблокированы протестующими, а более 55 человек были задержаны.

Напомним, что пару лет назад в Черногории самой подверглось атаке посольство, но тогда это была американская дипмиссия – неизвестный бросил гранату на территорию дипломатического представительства, после чего покончил жизнь самоубийством.

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Сербия Черногория посольство религия православие

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