Ситуация с коронавирусом на лайнере Diamond Princess ухудшается, американцы эвакуируют своих граждан

Круизный лайнер Diamond Princess / Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Заражение новым китайским коронавирусом обнаружено еще у 67 человек на борту круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, передает ТАСС.

"Мы выявили еще 67 случаев заражения на судне. Среди них 38 человек не проявляют никаких симптомов заболевания", — сказал он. Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 285 человек, что сделало судно крупнейшим очагом инфекции за пределами Китая.

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По словам министра, в связи с истечением срока карантина с 19 февраля должна начаться операция по эвакуации с лайнера пассажиров, в первую очередь пожилых в возрасте старше 70 лет, у которых не обнаружат симптомов вируса. Сколько именно она продлится, не уточняется.

Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии к настоящему времени превысило 330 человек.

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Посольство США в Японии уже подтвердило намерение эвакуировать американских граждан с Diamond Princess. Самолеты, предназначенные для эвакуации около 380 американцев, прибудут в токийский аэропорт Ханэда вечером 16 февраля и вылетят в США утром на следующий день. Из Иокогамы американцев в аэропорт доставят на автобусах. При этом все они должны будут пройти экспресс-обследование на предмет обнаружения симптомов вируса. Те, кто в силу состояния здоровья не смогут эвакуироваться на самолете, будут госпитализированы в Японии.

Отмечается, что всех эвакуированных по возвращению в США ожидает двухнедельный карантин.

Тем временем в Японии провели клинические испытания препаратов от СПИДа для лечения пациентов с коронавирусом. Речь идет о лекарстве американского производства, и известно, что уже было успешно протестировано на одном из пациентов с коронавирусом. После их применения состояние инфицированного пациента улучшилось.

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