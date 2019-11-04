Ситуация в Венесуэле может перерасти в один из крупнейших гуманитарных кризисов – ЕС

Боррель выступил за то, чтобы попытаться избежать разногласий между Европой и США по вопросу Венесуэлы

Цены на витрине магазина в Каракасе / Фото: AFP

Ситуация в Венесуэле может превратиться в один из самых крупных гуманитарных кризисов современности. Такое мнение выразил в опубликованном в воскресенье интервью газете Pais будущий верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, и. о. главы МИД Испании Жозеп Боррель.

По его словам, ситуация в Венесуэле "может в конечном счете превратиться в один из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени".

"Мы должны спросить о первопричинах, которые, нравится нам это или нет, также связаны с экономическим эффектом санкций, введенных США в отношении Венесуэлы", - добавил Боррель.

Реклама

"Меня критиковали за то, что я выступил против принятия ЕС санкций, которые затронут народ Венесуэлы, – добавил дипломат. – Я буду продолжать выступать против".

"Мы ввели санкции против венесуэльских руководителей, но, в отличие от США, Европа не применяла глобальные экономические санкции, которые еще больше истощат (народ)", - уточнил он.

В тренде В США обнародовали текст резолюции импичмента Трампа

При этом Боррель выступил за то, чтобы попытаться избежать разногласий между Европой и США. "Гораздо больше того, что нас объединяет, чем того, что разъединяет, – добавил и. о. главы МИД Испании. – Европа – небольшая скалистая возвышенность Евразийского континента, который переделывают Китай и Россия".

"Или мы еще сильнее объединимся и сохраним трансатлантические отношения, или наши ценности и интересы не выживут", - уточнил Боррель.

По его мнению, за последние годы "Европа пережила два геополитических кризиса": агрессию России против Украины и наплыв беженцев.

"В этих двух кризисах Европа утратила свою геополитическую невинность, - считает дипломат. - Кризис в Украине (вызванный оккупацией Россией Крыма и агрессией на Донбассе. – Ред.) все еще открыт; что касается миграции, то в Европе в 2015 и 2016 годах после сирийской войны произошел острый кризис с беженцами".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама