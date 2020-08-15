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Ситуацию мы удержим – Лукашенко резко ответил на предложение других стран помочь

15 августа, 17:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент Беларуси посчитал это попыткой создать "зарубежные правительства"

Президент Беларуси Александр Лукашенко резко отреагировал на предложение стран стать посредниками для примирения власти с общественностью и заявил, что этим странам следует в первую очередь навести порядок у себя. Об этом он сказал на совещании в Министерстве обороны Беларуси, пишет Белта.

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"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим, – подчеркнул белорусский лидер. – Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы".

Лукашенко считает, что за рубежом таким образом якобы создадут для страны зарубежное правительство.

"Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", – сказал президент.

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Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Лукашенко проявлять сдержанность в ответ на демонстрации.

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Также мы сообщали, что на совещании министров иностранных дел стран Евросоюза было принято решение признать выборы в Беларуси сфальсифицированными и начать разработку индивидуальных санкций.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь Александр Лукашенко
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