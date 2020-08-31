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СК Беларуси зарегистрировал более 150 угроз чиновникам в соцсетях (фото)

31 августа, 01:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Депутату белорусского парламента повредили автомобиль

Следственный комитет Беларуси возбудил за последние два дня 10, а с начала августа – более 50 уголовных дел в связи с угрозами в адрес белорусских чиновников в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

Всего по стране Следственный комитет зарегистрировал около 150 случаев угроз депутатам, судьям, членам избирательных комиссий после 9 августа.

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"Расследуются уголовные дела по фактам угроз в отношении должностных лиц, выполняющих служебные обязанности – депутатов, судей, членов избирательных комиссий, учителей и иных лиц, в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности", – заявили в СК Беларуси.

Там утверждают, что в сообщениях чиновникам в соцсетях "описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями".

Следственный комитет также разместил несколько скриншотов данных угроз.

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Кроме того, сообщается о возбуждении дела по факту повреждения личного автомобиля женщины-депутата.

По информации TUT.BY, речь идет о депутате Палаты представителей, бывшей "Мисс Беларусь" Марии Василевич, автомобиль Geely Atlas которой повредили 28 августа.

Напомним, вышедший 30 августа к протестующим у Дворца независимости помощник президента Беларуси Николай Латышенок "объяснил" жесткий разгон протестующих сразу после выборов тем, что они мешали обычным жителям передвигаться по городу.

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