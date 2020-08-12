Скамейки исчезли, интернет вернулся: жители Минска о третьем дне протестов

Столица Беларуси пережила три ночи протестов. Уличные противостояния между ОМОНом и протестующими уже традиционно начинаются после заката солнца и продолжаются всю ночь. Когда силовики оцепляют улицы, местные жители оказываются в напряженном состоянии, а отключенный интернет и мобильная связь лишь добавляют ситуации непонимания.

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Мы интересовались у местных, как столица республики Беларусь и ее жители переживает протесты. Наша собеседница – Полина, живет и работает в Минске. Последние три дня девушка прожила без интернета – связь отключили в воскресенье и включили лишь сегодня.

"Интернет отключили в воскресенье и включили только сегодня. Людей на протест выходило очень много, ОМОН жестоко подавлял протест, применяли гранаты, переезжали машинами. Задержанным не дают еды, не говорят родственникам о их местоположении и о том, что с ними будет дальше", – рассказывает Полина.

Центр Минска "закрывается" после 15:00, метро останавливается, военная техника блокирует проезд по улицам. Создаются условия, при которых протест будет невозможен. "Убрали все скамейки, все из чего можно людям строить баррикады", – объясняет Полина.

В городе ходят тревожные слухи о том, что истинное число погибших скрывается, очевидцы говорят, что умер якобы не один человек.

В центре города силовики борются с массовыми скоплениями людей. "ОМОН вечером если видит группу в 20 человек, то предупреждает, чтобы расходились. Если люди не соглашаются – начинает избивать. Очень печально что нет помощи извне, народ голыми руками борется с беспределом правительства", – объясняет собеседница.

Вместе с социальным, также растет и экономическое напряжение. В Минске замечают рост курса доллара на фоне протестов, – рассказывает собеседница сайта "Сегодня".

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Напомним, в Беларуси проходят акции протеста противников Александра Лукашенко, выступающих против 26-летнего правления президента республики. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Уже были задержаны пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

Видео: Nexta/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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