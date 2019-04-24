Скандал с экс-директором Интерпола в Китае: принято новое решение
В Поднебесной продолжается процесс над обвиняемым во взяточничестве Мэн Хунвэем
Правоохранительные органы Китая решили заключить под стражу бывшего руководителя Интерпола Мэн Хунвэя, который подал в отставку еще в прошлом году из-за задержания в КНР.
Соответствующее решение приняла верховная народная прокуратура КНР, о чем сообщили в ведомстве 24 апреля.
"В соответствии с законом Верховная народная прокуратура КНР приняла решение о заключении под стражу экс- главы Интерпола, бывшего заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя", — говорится в заявлении управления.
Данное решение было принято на основании подозрений в отношении Мэн Хунвэя во взяточничестве. В заявлении сказано, что расследование дела продолжается.
Напомним, что скандал вокруг Хунвэя вспыхнул в октябре прошлого года после того, как он пропал по прилету в Китай из Франции. Французские журналисты тогда заявили, что случившееся связано с с борьбой за влияние в китайских правящих кругах, но позже в Пекине это объяснили коррупционными обвинениями в отношении директора Интерпола.
Спустя полтора месяца после случившегося организация выбрала нового главу. По результатам голосования на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола им стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.
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