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Скандал с экс-директором Интерпола в Китае: принято новое решение

Сегодня, 13:19

В Поднебесной продолжается процесс над обвиняемым во взяточничестве Мэн Хунвэем

Мэн Хунвэй. Фото: Reuters/Jeff Pachoud
Мэн Хунвэй. Фото: Reuters/Jeff Pachoud.

Правоохранительные органы Китая решили заключить под стражу бывшего руководителя Интерпола Мэн Хунвэя, который подал в отставку еще в прошлом году из-за задержания в КНР.

Соответствующее решение приняла верховная народная прокуратура КНР, о чем сообщили в ведомстве 24 апреля.

"В соответствии с законом Верховная народная прокуратура КНР приняла решение о заключении под стражу экс- главы Интерпола, бывшего заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя", — говорится в заявлении управления.

Данное решение было принято на основании подозрений в отношении Мэн Хунвэя во взяточничестве. В заявлении сказано, что расследование дела продолжается.

Напомним, что скандал вокруг Хунвэя вспыхнул в октябре прошлого года после того, как он пропал по прилету в Китай из Франции. Французские журналисты тогда заявили, что случившееся связано с  с борьбой за влияние в китайских правящих кругах, но позже в Пекине это объяснили коррупционными обвинениями в отношении директора Интерпола.

Спустя полтора месяца после случившегося организация выбрала нового главу. По результатам голосования на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола им стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

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Тег Китай, коррупция, арест, интерпол, взяточничество

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Источник:

ТАСС

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