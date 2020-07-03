Скандальное видео секса в авто ООН: участников нашли и наказали

Мужчинами на нашумевших кадрах оказались сотрудники миротворческой миссии ООН на Ближнем Востоке

Организация Объединенных Наций определила работников, которые фигурируют на секс-видео в Израиле, и применила к ним жесткие санкции.

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Об этом 2 июля сообщили в BBC.

Двумя мужчинами, которых сняли в автомобиле ООН на набережной Тель-Авива, один из которых занимался сексом с женщиной, оказались сотрудники Организации ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) – миротворческой миссии организации на Ближнем Востоке. Однако их данные не разглашаются.

Однако внутреннее расследование ООН продолжается – пока оно не закончится, мужчины будут находиться в неоплачиваемом отпуске.

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Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик назвал это целесообразным решением, "учитывая серьезность утверждений о несоблюдении стандартов поведения, ожидаемых от гражданских служащих".

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"ОНВУП возобновила активную кампанию по повышению осведомленности среди своих сотрудников, чтобы напомнить им об их обязательствах согласно Кодексу поведения ООН", – сказал Дюжаррик.

Напомним, ранее в отношениях Израиля и ООН неоднократно происходили разногласия. Ранее страна покинула Совет по правам человека.

А в прошлом году стало известно о решении Израиля вслед за США выйти из Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

А как Израиль разбирается с палестинским строительством в спорных территориях, смотрите в видеосюжете:

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