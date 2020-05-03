"Скажут, что испугались": Лукашенко не собирается отменять парад на День победы

Белорусский лидер считает, что на парад могли бы приехать и представители других стран

В Беларуси готовятся к параду на День победы, несмотря на эпидемию коронавируса. Президент этой страны Александр Лукашенко заявил, что "просто не может отменить" парад, поскольку это "глубокая эмоциональная и идеологическая вещь". Об этом он сказал на совещании с чиновниками, передает пресс-служба белорусского лидера.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны. – Ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого – скажут, что испугались", – сказал он.

Лукашенко предупредил организаторов, что "никого тащить на парад не надо".

Реклама В тренде Выход из карантина: как США и Европа спасают экономику от коронавируса

"Не хотят люди, боятся, берегут здоровье – мы это поймем. Достаточно сегодня желающих – тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло. Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь – это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств", – добавил белорусский лидер.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Беларусь установила антирекорд по COVID-19. Эта страна продолжает уверенно опережать Украину по количеству инфицированных коронавирусом – в стране зарегистрировали больше 13 тысяч случаев заражений.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама