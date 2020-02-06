Сколько денег необходимо для борьбы с коронавирусом: в ВОЗ назвали сумму

В организации беспокоятся за страны, в которых нет тест-систем для выявления болезни

/ Фото: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM/CDC/Handout via REUTERS

Для борьбы с распространением смертельно опасного китайского коронавируса и защиты уязвимых государств Всемирной организации здравоохранения необходимы 675 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте ВОЗ.

"Необходима срочная поддержка для укрепления слабых систем здравоохранения, чтобы выявлять, диагностировать и ухаживать за людьми с вирусом, а также предотвратить дальнейшую передачи вируса и защитить медицинских работников", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес.

В организации отметили, что больше всего беспокойства у них вызывают страны, которые не имеют тест-систем для выявления больных вирусом.

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Ранее мы писали, что в Харьковскую областную инфекционную больницу госпитализировали шестерых студентов из Китая. Возможно они контактировали с носителями смертельно опасного коронавируса.

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Также мы сообщали, что в Минздраве Украины рассказали, когда получат тесты для выявления нового коронавируса.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

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