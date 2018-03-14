Скончался легендарный ученый Стивен Хокинг

Знаменитый британский физик, известный как один из лучших научных умов в мире, Стивен Хокинг мирно умер в своем доме в Кембридже рано утром в среду, 14 марта. Об этом сообщает Іndependent со ссылкой на представителя семьи профессора.

В своем заявлении его дети Люси, Роберт и Тим сказали: "Мы глубоко огорчены тем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет.

Его мужество и настойчивость с его блеском и юмором вдохновили людей по всему миру.

Однажды он сказал: "Это не было бы большой частью вселенной, если бы она не была домом для людей, которых вы любите". Мы будем скучать по нему навсегда".

Стивен Хокинг – один из наиболее влиятельных и известных широкой общественности физиков-теоретиков нашего времени, один из основоположников квантовой космологии.

Основная область исследований Хокинга — космология и квантовая гравитация.

Напомним, не так давно Стивен Хокинг объяснил, что же было до начала нашего времени и пространства.

А вместе с тем Хокинг отмечал, что искусственный интеллект может стать главной угрозой для человечества в будущем.