Скорость ветра достигала 220 км/ч: Мозамбик пострадал от мощного урагана

От удара стихии в соседней стране погибли три человека, а синоптики обещают сильные ливни

Жители африканского Мозамбика пережили удар мощного урагана. Ветер во время циклона, которому дали имя Кеннет, достигал скорости 220 километров в час. Сейчас порывы ветра ослабевают, однако синоптики обещают сильные ливни на протяжении ближайших дней.

Ураган Кенннет уже унес жизни трех человек в соседней стране – на Коморских островах. Это не первый шторм в Африке за последнее время. Всего лишь месяц назад на юго-востоке континента пронесся циклон Идай – один из самых смертоносных в истории. Тогда погибли более 700 человек.

Напомним, в феврале в Пакистане случилось наводнение, жертвами которого стали по крайней мере 28 человек.

Мы также писали о недавнем стихийном бедствии в Афганистане – в результате наводнений на западе страны только за сутки погибли пять человек и еще множество пропали без вести.

А в Казахстане целый город превратился во "вторую Венецию". Местная река вышла из берегов и затопила прибрежные территории города Кокшетау.

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