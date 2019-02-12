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Сладкие произведения искусства: авторские конфеты покорили Австралию

Вчера, 13:04

Как и сто лет назад, сладости из черного, белого и молочного шоколада премиум-класса здесь изготавливают вручную

Сладкие произведения искусства: авторские конфеты покорили Австралию Другие страны Как и сто лет назад, сладости из черного, белого и молочного шоколада премиум-класса здесь изготавливают вручную

До международного Дня всех влюбленных осталось всего два дня, а, как известно, самые популярные подарки в этот праздник – это цветы и шоколад. Чтобы справиться со сладкими заказами, австралийским кондитерам-шоколатье приходится работать буквально 24 часа в сутки.

Кипит работа и на кондитерской фабрике в Аделаиде – шоколад здесь льется рекой. Ко Дню Всех Влюбленных сладости раскупают больше всего. Здесь делают авторские конфеты премиум класса, спрос на которые огромен.

Как и сто лет назад, когда фабрику только основали, их изготавливают вручную. Высокое качество продукции гарантирует полный цикл производства: от обжарки какао-бобов и до упаковки подарочных наборов.

"Здесь тяжело устоять перед соблазном. Конечно, у каждого из нас – свои любимые конфеты. Но мы стараемся обходить те помещения, где их делают, чтобы не поддаваться соблазну. Вкус наших конфет действительно невероятный", – делится впечатлениями о работе шоколатье Сильвана Агостино.

Здесь делают конфеты из черного, белого, молочного шоколада высочайшего качества, с фисташками, миндалем или с сезонными фруктами – клубникой и вишней. Это лишь малая толика из более 250 наименований местных конфет.

"Нашим покупателям мы напоминаем – конфеты нельзя хранить в холодильнике, там структура шоколада меняется. Лучше найти самое холодное место в доме и положить их там. Впрочем, как показывает практика, наши изделия не залеживаются – их съедают очень быстро", – говорит директор фабрики по маркетингу Фиона Кравчик.

Хорошее дешевым быть не может, говорят в Австралии. Цена одной шоколадной конфеты в фирменных магазинах стартует от одного австралийского доллара, а большой праздничный набор ко Дню Святого Валентина может достигать и 200 долларов.

Напомним, в прошлом году американские медики из Университета Лома-Линда доказали, что употребление 48 граммов шоколада улучшает способность к обучению и запоминанию.

Также мы писали о дереве "супер-какао", которое при помощи редактирования генов вывели ученые из Пенсильванского университета.

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Тег Австралия, шоколад, конфеты, сладости, десерт, сладкое

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