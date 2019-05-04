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Слоны стали чаще нападать на людей: ученые назвали причину

4 мая, 04:49

Только за последние восемь дней в Китае слоны атаковали человека четыре раза

Фото: Pixabay

Глобальное потепление привело к тому, что дикие азиатские слоны стали чаще нападать на жителей Китая.

По данным China News, лишь за последние восемь дней в провинции Юньнань было зафиксировано четыре таких инцидента, в результате чего три человека погибли и еще один получил травмы.

Ученые объясняют повышенную агрессивность азиатских слонов засухой, из-за которой им не хватает питания. В свете этого они покидают места возле водоемов и отправляются ближе к деревням.

Однако после приема пищи животным приходится снова возвращаться, из-за чего они нервничают и становятся агрессивными.

Стоит отметить, что дикие азиатские слоны в Китае являются охраняемыми животными.

Напомним, что в конце прошлого года слон вторгся в игровой парк в Южной Африке и убил одного из его специалистов Марка Лотенбаха. Мужчина пытался прогнать разъяренного слона с территории парка, где гуляют туристы, в результате чего сам стал жертвой нападения животного.

Мы также писали о другом пагубном последствии деятельности человека – из-за загрязнения экологии в Африке резко сокращается популяция бегемотов. Ученые предупреждают об угрозе полного вымирания этих млекопитающих.


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Тег Китай, экология, слон, слоны, дикая природа

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