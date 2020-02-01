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Словно наступил апокалипсис: зловещее видео опустевших улиц в Китае

1 февраля, 15:58

Люди перекрыли улицы всем, что попалось под руку

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

В сети появилось видео опустевших из-за эпидемии смертельного коронавируса городов Китая. Обстановка на улицах просто устрашающая.

В ролике сняты города Санья, Гуйлинь и Ухань. На улицах практически нет людей и царит полный хаос. Магазины тут закрыты, а сами дороги перекрыты первым, что попалось под руку.

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Видео: Mash, Telegram

Ранее мы сообщали, что от нового коронавируса из Китая нет вакцины и в ближайшее время она не появится. Также в борьбе с вирусом не поможет использование масок и употребление чеснока. Об этом рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Также он назвал людей, для которых коронавирус представляет страшную угрозу.

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Напомним, число жертв "уханьской" вирусной пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, составило уже 259 человек. Еще 11,7 тыс. человек числятся как инфицированные.

Кроме Китая, случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV были зафиксированы более чем в двух десятках стран, включая Европу: Россию, Финляндию, Францию, Великобританию, Италию и Германию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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