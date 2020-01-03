"Смерть Америке" и горящие флаги: видео протестов в Иране

Фото: Reuters

В иранской столице Тегеране десятки тысяч людей вышли на акции протеста в связи с убийством американцами командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани, сообщает Al Jazeera.

На улице нескольких городов вышли десятки тысяч людей, которые были возмущены действиями США и гибелью Слеймани. После пятничных молитв демонстранты скандировали "Смерть Америке" и держали плакаты убитого командира. Люди также публично сжигали американские флаги.

В то же время СМИ сообщают, что подобные демонстрации проходят в городах Арак, Боджнурд, Хамедан, Хормозган, Санандадж, Семнан, Шираз и Йезд.

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Видео: Reuters

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 2 на 3 января США ракетным ударом убили высокопоставленного иранского генерала. В Пентагоне заявили, что таким образом решили предотвратить будущие планы Ирана по нападению на дипломатов США. Также стало известно, что США призвали американцев срочно покинуть Ирак из-за обострения ситуации в этой стране.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

"Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке", – сказал он.

Напомним, обострение на Ближнем Востоке началось с того, что 31 декабря в Багдаде пытались штурмовать посольство США. Митингующим удалось поджечь ворота и стену вокруг здания. Они требовали закрытия дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны американских войск. Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны". Президент США Дональд Трамп обвинил именно Иран в организации нападений на дипмиссию в Багдаде и пригрозил им ответственностью. В итоге он отдал приказ нанести удар.

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