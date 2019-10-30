Смерть главаря ИГИЛ: ликвидация сделала информатора миллионером

Абу Бакар аль-Багдади. Фото: скриншот

Содействие по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакара аль-Багдади, которое оказал американским спецслужбам информатор, может сделать его мультимиллионером.

Об этом пишет Washington Post напомнив о давней награде в 25 млн долларов, которую объявил Белый дом за помощь в определении местонахождения архитеррориста.

В то же время, журналисты отмечают, что пока не ясно, получит ли информатор полную сумму.

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Также все еще неизвестно, кто именно помог найти главаря ИГИЛ. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что план убежища был обнаружен курдской разведкой.

По данным издания, информатор принимал непосредственное участие в строительстве убежища для лидера "Исламского государства" в сирийской провинции Идлиб. Это оказало существенное влияние на общий ход операции по ликвидации аль-Багдади.

Напомним, что на выходных президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

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