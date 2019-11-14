Смерть основателя "Белых касок" в Турции: известны основные версии

Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Турецкие следователи считают самоубийство основной версией гибели сооснователя сирийской неправительственной добровольческой организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле на этой неделе.

В его медицинских картах полиция узнала, что мужчина обращался к врачам из-за проблем с психикой.

К тому же, целый ряд СМИ сообщил о том, что он принимал антидепрессанты и снотворное, а по словам его супруги Эммы Винберг, несколько недель назад Ле Мезюрье посещали мысли о самоубийстве.

На время расследования Винберг запрещено покидать территорию Турции, хотя тело ее покойного мужа отправили на родину – в Великобританию.

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В то же время президент Сирии Башар Асад обвинил в смерти основателя "Белых касок" и бывшего британского разведчика турецкие спецслужбы, заявив, что Ле Мезюрье ликвидировали по указанию ЦРУ, поскольку он, как и убитые главари террористических группировок Усама бен Ладен и Абу Бакр аль-Багдади, "знали важные секреты".

"Они стали обузой после того, как исполнили свои роли", – сказал Асад российскому телевидению.

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Напомним, что тело Джеймса Ле Мезюрье обнаружили на рассвете 11 ноября во дворе его дома в стамбульском районе Бейоглу (четыре года назад он с женой переехал жить в Турцию). Предварительной причиной смерти мужчины могло стать падение с балкона его квартиры.

"Белые каски" (официальное название— "Сирийская гражданская оборона") были созданы в Сирии в 2014 году.

Известность организации принесло размещение в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах среди мирного населения в результате атак российских войск.

Кроме того, она предоставила доказательства применения военными, подконтрольными режиму сирийского президента Башара Асада, химического оружия. Россия же это всячески пыталась отрицать.

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