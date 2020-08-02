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На работников в Индии упал кран весом в 70 тонн: видео жуткой аварии

2 августа, 10:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Жертвами произошедшего стали 11 человек и еще пятеро попали в больницу

На юге Индии произошла крупная авария на судостроительной верфи, жертвами которой стали больше 10 человек.

Как сообщает Hindustan Times, трагедия случилась 1 августа в городе Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш, где на работников упал 70-тонный подъемный кран.

В результате случившегося погибли 11 человек и еще пятеро пострадали.

По данным полиции, кран был приобретен незадолго до случившегося. Он рухнул во время проходивших во дворе испытаний. Точная причина произошедшего выясняется, начато расследование.

Государственная верфь "Индостан", где случилось крушение, занимается судостроением и ремонтом кораблей, строительством и переоборудованием подлодок, а также проектированием и строительством морских и береговых сооружений.

Напомним, что ранее в июле похожая авария случилась в британской столице – 20-метровый кран упал на строительную площадку и два дома в лондонском районе Боу.

Кроме того, в прошлом месяце кран рухнул и в Киеве – ЧП произошло на одной из строительных площадок, где продолжается строительство метро на Виноградарь.

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Индия кран обрушение
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