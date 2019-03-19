Смертельная авария: в Мексике в ДТП погибли шестеро родственников
Трагедия произошла на дороге Поса-Рика — Кардель
Шестеро человек погибло и восемь получили ранения в столкновении легкового автомобиля с автобусом в штате Веракрус, что юго-востоке Мексики. Все жертвы, в числе которых трое детей, были членами одной семьи.
Трагедия произошла на дороге Поса-Рика — Кардель. Шестеро взрослых и двое малолетних детей были доставлены в больницы после аварии
Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося.
Напомним, ранее в Турции на 20-м километре трассы Анкара-Аксакай перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 43 получили ранения и были госпитализированы.
Также мы писали о страшном ДТП в американском штате Техас. Там грузовой поезд протаранил школьный автобус. В результате столкновения погиб один из учеников, которые находились в салоне автобуса. Кроме того, травмы получила еще одна школьница и водитель автобуса.
Заметим, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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