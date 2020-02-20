Смертельная болезнь возвращается: специалисты зафиксировали повторное появления коронавируса у переболевших пациентов

По мнению медиков, вирус мог быть «не полностью удален из организма»

Китайские медики обнаружили повторное появление коронавируса у пациентов, которые были вылечены и выписаны из больниц, сообщили "Пекинские новости" со ссылкой на главу медицинской группы по лечению коронавируса профессор Чжао Цзяньпин.

По его словам, были зафиксированы случаи, когда у пациентов, которые после лечения были выписаны с отрицательными результатами теста на коронавирус, впоследствии тест снова показывал положительный результат.

Профессор объяснил такую ситуацию несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов. При этом он не смог точно сказать, идет ли речь о рецидиве заболевания или повторном заражении. По мнению медика, вирус мог быть "не полностью удален из организма" или "выработалось недостаточно антител".

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В связи с этим профессор Чжао Цзяньпин подчеркнул, что всех пациентов необходимо после выписки помещать на дополнительный карантин еще на 14 дней. Эпидемическую ситуацию в Китае в целом профессор назвал "по-прежнему тяжелой".

Напомним, что на борт самолета, который эвакуировал украинцев из Китая, пустили не всех. В Ухане на этапе осмотра китайскими медиками были не допущены на борт 4 человека: трое украинцев и одна иностранка.

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В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что причин для паники из-за возвращения украинцев из Китая нет. По его словам, ситуацию держит на контроле Министерство здравоохранения.

"Мы своих не бросаем, поэтому обязательно люди должны быть возвращены в Украину. Все необходимые меры для того, чтобы и во время возвращения, и по возвращении и они были в безопасности, и ни одно инфекционное заболевание не распространилось на территорию Украины, спланированы и будут осуществлены. Наше Министерство здравоохранения ежечасно мониторит ситуацию с объектами, на которых эти люди будут размещены", – сказал Гончарук.

Как известно, посольство внесло в эвакуационные списки 48 граждан Украины и 29 иностранцев. А на спецборте, который вылетел в Ухань, отправился военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов – он стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета.

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