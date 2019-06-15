Смертельная жара собирает жертвы в Индии: десятки погибших

В отдельных регионах температура достигала 50 градусов

Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri.

Вслед за Киевом, где июньская жара уже установила температурный рекорд, аналогичная тенденция наблюдается и в Индии, где уже не менее 36 человек стали жертвами чрезвычайно высокой температуры.

Об этом 15 июня сообщила пресс-секретарь Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями в Индии Аншу Прийю.

Кроме того, по ее словам, в стране наблюдается самая продолжительная в истории жара – на севере и в центре страны столбики термометров уже месяц не опускаются ниже 40 градусов.

Погода также установила и другой рекорд – 10 июня температура в Нью-Дели поднялась до 48 градусов. Это самый высокий показатель для июня в индийской столице.

В отдельных регионах температура достигала и 50 градусов.

На этом фоне профессор индийского Института тропической метеорологии Рагавана Кришнана сказал, что жаркие волны становятся "все более частыми и интенсивными".

Напомним об аномальной зимней жаре в Бельгии – в феврале температура воздуха в стране поднялась до 18,8 градусов, что стало абсолютным максимумом для этого месяца, начиная с 1901 года, когда начали вести наблюдения за температурными изменениями.

Мы также писали, что в конце мая температурный рекорд был установлен также и на японском острове Хоккайдо, где в отдельный населенных пунктах столбики термометра поднялись до 39,5 градуса Цельсия.

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