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Смертельное ДТП с микроавтобусом в Египте: семеро погибших

11 июня, 12:59

На севере страны столкнулись пассажирский микроавтобус и пикап с сельскохозяйственными работниками

ДТП в провинции Эль-Бухейр в Египте. Фото: ahram.org.eg
ДТП в провинции Эль-Бухейр в Египте. Фото: ahram.org.eg.

В результате крупного ДТП, которое произошло на севере Египта, погибли не менее семи человек и еще 16 пострадали.

Так, в египетской провинции Эль-Бухейр, расположенной к северу от столицы Каира, 11 июня столкнулись пассажирский микроавтобус и пикап с сельскохозяйственными работниками.

В результате случившегося микроавтобус вылетел в кювет и упал в оросительный канал.

Причины ДТП на данный момент остаются неизвестными.

Стоит отметить, что согласно официально статистике Египет занимает 109 место в мире по показателю смертности на дорогах. В абсолютном большинстве случаев причиной трагедии становится человеческий фактор - местные водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне.

Напомним о страшной авария, которая произошла на железнодорожном вокзале "Рамзес" в Каире, где в феврале неуправляемый тепловоз на всем ходу влетел в отбойник в начале перрона, после чего его топливные баки взорвались, что привело к гибели не менее двух десятков человек.


Мы также писали, что перед Новым годом автобус с группой вьетнамских туристов попал в теракт недалеко от пирамид Гизы в Каире. Жертвами атаки стали четыре человека.

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Тег авария, ДТП, Египет, каир, дорожное происшествие

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Источник:

ТАСС

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