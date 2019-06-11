Смертельное ДТП с микроавтобусом в Египте: семеро погибших
На севере страны столкнулись пассажирский микроавтобус и пикап с сельскохозяйственными работниками
В результате крупного ДТП, которое произошло на севере Египта, погибли не менее семи человек и еще 16 пострадали.
Так, в египетской провинции Эль-Бухейр, расположенной к северу от столицы Каира, 11 июня столкнулись пассажирский микроавтобус и пикап с сельскохозяйственными работниками.
В результате случившегося микроавтобус вылетел в кювет и упал в оросительный канал.
Причины ДТП на данный момент остаются неизвестными.
Стоит отметить, что согласно официально статистике Египет занимает 109 место в мире по показателю смертности на дорогах. В абсолютном большинстве случаев причиной трагедии становится человеческий фактор - местные водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне.
Напомним о страшной авария, которая произошла на железнодорожном вокзале "Рамзес" в Каире, где в феврале неуправляемый тепловоз на всем ходу влетел в отбойник в начале перрона, после чего его топливные баки взорвались, что привело к гибели не менее двух десятков человек.
Мы также писали, что перед Новым годом автобус с группой вьетнамских туристов попал в теракт недалеко от пирамид Гизы в Каире. Жертвами атаки стали четыре человека.
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