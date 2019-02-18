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Смертельное ДТП в Боливии: десятки погибших

Сегодня, 17:53

Автокатастрофа произошла из-за плохих погодных условий — в районе ДПТ шел ливень

Фото: Flickr
Смертельное ДТП в Боливии: десятки погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ad4/ec6/5c6ad4ec6bc6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ad4/ec6/5c6ad4ec6bc6a.jpg Другие страны Автокатастрофа произошла из-за плохих погодных условий — в районе ДПТ шел ливень

Более двух десятков человек погибли в результате дорожной аварии, которая произошла 18 февраля на западе Боливии.

Как сообщает агентство EFE, жертвами столкновения пассажирского автобуса с грузовиком стали 24 человека и еще 16 были ранены. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Всех потерпевших госпитализировали в больницы города Оруро. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, автокатастрофа произошла из-за плохих погодных условий — в районе ДПТ шел ливень.

Представители правоохранительных органов ведут расследование обстоятельств трагедии.

Напомним, в прошлом месяце на извилистой горной дороге, соединяющей города Оруро и Потоси в Боливии, также произошло лобовое столкновения двух автобусов. Жертвами аварии стали более 20 человек.

Кроме того, осенью на западе страны произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов. Жертвами жуткого ДТП стали 17 человек, еще более 10 – пострадали.

Мы также писали об аварии в перуанской провинции Амбо, где слетел в реку автобус с пассажирами. Из-за произошедшего погибли, по меньшей мере, десять человек.

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Тег авария, ДТП, Боливия, дорожное происшествие

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Источник:

ТАСС

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