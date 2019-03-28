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Смертельное ДТП в Гватемале: в стране объявили траур

Сегодня, 08:44

В жуткой аварии погибли минимум 30 человек

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Смертельное ДТП в Гватемале: в стране объявили траур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3b0/239/5c93b0239d9ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3b0/239/5c93b0239d9ea.jpg Другие страны В жуткой аварии погибли минимум 30 человек

В Гватемале после жуткого ДТП в муниципалитете Науала, в результате которого погибли по крайней мере 30 человек, власти объявили трехдневный траур. Об этом говорится в сообщении гватемальского правительства.

"С четверга на 3 дня объявляется национальный траур в память о погибших, — говорится в документе.

Кроме того, власти страны выразили соболезнование и "солидарность с родными и близкими" жертв аварии.

Напомним, инцидент произошел в муниципалитете Науала департамента Солола. Как выяснилось, грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

Президент Гватемалы Джимми Моралес, в свою очередь, выразил свои соболезнования в связи с ДТП.

"Я с большим сожалением отмечаю трагедию в муниципалитете Науала, Солола, в результате которого в ДТП погибло более 30 человек. В настоящее время мы координируем действия по оказанию полной поддержки семьям погибших. Мои соболезнования", — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, не так давно в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли минимум 13 человек.

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Тег ДТП, Гватемала, грузовик, погибшие, толпа

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Источник:

ТАСС

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