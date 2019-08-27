Смертельное ДТП с грузовиком в Индии: более 15 погибших

В результате аварии грузовик врезался в две авторикши

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Не успела Индия отойти от жуткой дорожной аварии в штате Джамму и Кашмир, как на севере страны произошло новое ДТП с многочисленными жертвами.

Издание The Times of India сообщает о крупном дорожном происшествии, которое произошло 27 августа в штате Уттар-Прадеш.

В районе города Шахджаханпур столкнулись три транспортных средства: грузовик на большой скорости врезался в две авторикши, и, перевернувшись, придавил один из автомобилей.

В местной полиции сообщили о гибели 16 человек, включая троих детей. Кроме того, пятеро пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Власти пообещали предоставить семьям погибшим и пострадавшим в автоаварии всю необходимую им помощь.

Напомним, в прошлом месяце в этом же штате произошла другая трагедия на дороге: на скоростном шоссе в канал упал автобус. Инцидент произошел в городе Агра, а его жертвами стали 29 человек.

А 27 июня в штате Джамму и Кашмир на горной дороге в ущелье упал автофургон. По меньшей мере, 11 человек, в том числе девять студенток, погибли.

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